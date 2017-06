Energiecoöperatie Voorst wil door met windmolenplan

Wo­ning­cor­po­ra­tie waarschuwde Sam Pieters uit Twello ook voor huisvriend

3:01 Sam Pieters uit Twello is niet alleen door buren maar ook door IJsseldal Wonen gewaarschuwd voor de huisvriend die nu vastzit op verdenking van zijn mishandeling. Pieters (62) ligt sindsdien in coma in het Deventer Ziekenhuis.