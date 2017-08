‘Extreem’ leren vliegen met nieuwe simulator in Teuge

VideoZijn zicht wordt beperkt door dichte mist en regen en Koffeman besluit een ‘canyon-turn’, een zeer scherpe bocht, te maken waarbij hij vlak langs een bergwand scheert. Even later zet hij zijn toestel aan de grond op een opdoemende weg. De noodlanding verloopt vlekkeloos.

Het is een van de vele scenario’s waarmee piloten in opleiding voor de christelijke zendingsorganisatie MAF (Mission Aviation Fellowship) in de praktijk te maken kunnen krijgen. Met de door vliegchool MATC op luchthaven Teuge aangeschafte simulator leren zij hoe te handelen onder extreme omstandigheden.

Het door Koffeman geleide MATC is de enige aan MAF gelieerde vliegschool in Europa. Sinds begin 2016 zijn vanuit Teuge al twaalf piloten afgeleverd aan de MAF. Onder hen waren Finnen, Oostenrijkers, Zwitsers en Nederlanders. Koffeman benadrukt dat ook mensen die ‘gewoon’ hun vliegbrevet willen halen welkom zijn op de vliegschool. Zij kunnen de vliegsimulator, die vrijdag officieel in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld gebruiken voor instrumententraining.

Marco Koffeman ziet de simulator als een waardevolle aanvulling: ,,Het is ontzettend handig als je een tool hebt waarmee je alle denkbare scenario’s kunt simuleren. Grootste stressfactor voor piloten is toch het weer. Als je nú hagel op de ruit wilt, dan kan dat met de simulator.’’

Stap verder

Voor bergtrainingen gingen MATC-instructeurs en piloten in opleiding tot op heden op een meerdaags kamp naar Duitsland. Dat hoeft nu niet meer. ,,We kunnen nu zelfs nog een stap verder gaan door allerlei extreme omstandigheden na te bootsen in verschillende landen.’’

Met zijn jarenlange ervaring als piloot voor de MAF in onder meer Oeganda, Bangladesh en Zuid-Afrika weet de in Utrecht wonende Koffeman maar al te goed over welke vaardigheden MAF-vliegers moeten beschikken. ,,Zo moest ik in mijn begintijd in Noord-Oeganda boven een landingsstrip blijven cirkelen om veilig te kunnen landen. Het was daar toen oorlogsgebied.’’

MAF-piloten voeren vluchten voor hulporganisaties uit in tientallen landen waar mensen in nood verkeren. Niet zelden door oorlog, maar bijvoorbeeld ook door een natuurramp of mislukte oogst.