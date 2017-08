Gelderse politiek houdt besloten bijeenkomst over Teuge

Gelderland: bijeenkomst vliegveld Teuge niet besloten

8 augustus De bijeenkomst over vliegveld Teuge, die op woensdag 23 augustus wordt gehouden op initiatief van Gelders gedeputeerde Josan Meijers, is niet besloten. Dat laat een woordvoerder van de provincie Gelderland weten. ,,Het is een informele bijeenkomst. En de pers is gewoon welkom."