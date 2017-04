Glasvezel Voorst nog ver weg, en duurder

Onderhandelen

Deventer, Olst-Wijhe en Raalte maakten deze week juist bekend dat CIF binnenkort begint met het uitrollen van het glasvezelnetwerk, en dat huishoudens daarvoor 'gewoon' 9,95 per maand aan CIF gaan betalen. "Daar hebben we nog wel even stevig voor moeten onderhandelen", zegt Deventer wethouder Frits Rorink (CDA). "Maar we hebben de vraagbundeling gedaan met de belofte dat huishoudens tien euro per maand bovenop hun abonnement gaan betalen, dan kun je daarna niet aankomen met een hoger bedrag." In de gemeente Voorst is die vraagbundeling nog niet gedaan.