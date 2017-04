In 2013 afgestemde randweg Twello nog steeds voer voor discussie

TWELLO - Volgens Voorster verkeerswethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen) was toenmalig Liberaal2000-raadslid Henk Wolters 'de enige reden' dat de Twellose randweg in 2013 door de gemeenteraad werd weggestemd. "Hij was óveral tegen", zei Van der Sleen eerder deze week. Niets van waar, pareert Wolters nu.

Hoe zit het wel?

"Er lagen zes voorstellen en alle vijf de partijen hadden een motie (wijzigingsvoorstellen, red.) ingediend. De politieke situatie was zo dat als ik mijn motie zou intrekken, er geen meerderheid meer zou zijn voor de randweg. En dat was mijn doel, dus speelde ik op safe en trok mijn voorstel in. Dat had niets te maken met 'overal tegen stemmen', zoals de wethouder zegt, het was gewoon een strategische zet."

Waarom zou Van der Sleen dit over u zeggen?

"De randweg is zijn prestigeproject, zijn kindje. Hij kon het niet verkroppen dat hij er toen geen meerderheid voor haalde. Terwijl iedereen in Twello dacht: die weg is van tafel, probeert hij de weg er nu alsnog door te krijgen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moet zijn 'kindje' geboren worden..."

Wat vindt u daarvan?