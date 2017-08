Inhaalverbod tussen Teuge en Twello is tijdelijk en voor onderzoek (en zonder boetes)

De provinciale weg N344 is onderdeel van een Gelders onderzoek naar de verkeersveiligheid. De vier maanden durende proef moet samen met onderzoek op andere locaties, antwoord geven op de vraag of enkele aannames kloppen. ,,Een daarvan is dat een inhaalverbod de verkeersveiligheid vergroot; wij onderzoeken of dat inderdaad zo is", zegt provinciewoordvoerder Everdien Gunsing.

Belijning

Tot eind oktober staan daarom aan weerszijden van de weg borden die wijzen op het inhaalverbod, maar de belijning is niet aangepast. Reden daarvan is dat daarvoor een formeel besluit nodig is.

Meting

Ergens tijdens de vier maanden wordt gedurende een korte periode gemeten wat het effect is van het verbod. De resultaten daarvan worden vervolgens geanalyseerd en vergeleken met de nulmeting die de provincie eerder dit jaar heeft uitgevoerd. Dat moet in januari klaar zijn. Mocht blijken dat een inhaalverbod de verkeersveiligheid vergroot, dan wil dat overigens niet zeggen dat er een blijvend inhaalverbod komt op het traject. De reden dat gekozen is voor het traject tussen Teuge en Twello, zit hem erin dat de weg een lang recht stuk kent.

Een andere aanname die wordt onderzocht, is of een verlaging van de maximumsnelheid van 70 naar 80 kilometer per uur de veiligheid vergroot. Dit gebeurt bij Spankeren, tussen Brummen en Dieren.

Geen boetes