Kavels Terwolde anders aan de man

Je eigen huis (laten) ontwerpen en bouwen, samen met je toekomstige buren: het leek zo mooi, maar in Terwolde werkt het niet. In tegenstelling tot eenzelfde concept in Teuge, ontbreekt in Terwolde simpelweg de belangstelling voor CPO. Informatie-avonden en lagere kavelprijzen veranderden daarin niets. De gemeente Voorst biedt de kavels daarom nu ook aan in de vrije verkoop.