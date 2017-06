Kettingzaagartiest uit Voorst aan banden

Eerste horde randweg Twello genomen

19 juni De eerste horde op weg naar een westelijke randweg rond Twello is genomen. Hoewel de coalitie van Gemeente Belangen (voor) en CDA en D66 (beide tegen) diep verdeeld is, mag wethouder Hans van der Sleen (GB) door met zijn plannen. VVD-Liberaal2000 stemde in met aanleg van het tracé.