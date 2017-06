‘Lieve’ Sam Pieters uit Twello volgens buren zwaar toegetakeld door huisvriend

VideoHoewel Sam Pieters, het slachtoffer van een ernstige mishandeling in Twello , nog altijd in coma ligt, is voor zijn huis al een gedenkplek gemaakt. Zijn zwager noemt zijn toestand zeer zorgelijk. De verdachte wordt door buren van Pieters als gevaarlijk en zeer agressief bestempeld.

Voor de deur van de woning van Sam Pieters aan De Vang 28 in Twello hebben buren een gedenkplek ingericht met knuffels, bloemen, kaarsen, kaarten én twee bierblikken. De 62-jarige Pieters, die officieel Jan heet maar al jaren zijn ‘artiestennaam’ Sam gebruikt en door iedereen ook zo wordt genoemd, ligt in coma sinds hij op dinsdagavond 23 mei thuis zwaar werd mishandeld.

Die avond is een 36-jarige verdachte uit Apeldoorn aangehouden. Die heeft volgens Nieke van Oostveen, die pal naast Sam Pieters woont, en bovenburen Björn van Zijl en Martje Wolters het slachtoffer met een bierfles op zijn hoofd geslagen. Gezien zijn verwondingen moet hij ook flink op hem hebben ingetrapt, vermoeden zij. ,,Sam had een grote hoofdwond, twee gescheurde oogkassen, een gebroken sleutelbeen, een op drie plaatsen gebroken kaak en een verbrijzeld bovenbeen’’, hebben Martje en Björn via de zwager van het slachtoffer gehoord.

Kwetsend

Deze zwager, Toon Kolkman, laat zaterdagmiddag weten dat Sam Pieters in het Deventer Ziekenhuis in coma ligt en dat zijn situatie onveranderd ‘zeer zorgelijk’ is. Op de social media zijn berichten verschenen dat Pieters zou zijn overleden. Dat klopt niet. ,,Dit is wel kwetsend om te lezen, maar we reageren er niet op’’, zegt Kolkman.

Martje (22) en haar vriend Björn (23) stonden op 23 mei op het punt om naar bed te gaan toen zij tegen kwart voor elf talrijke keren een deurbel en gebeuk op een deur hoorden. Even later hoorden ze Sam Pieters zeggen dat de bezoeker moest ophoepelen of iets in die trant. Deze man is echter naar binnengegaan en heeft Sam Pieters aangevallen en zwaar mishandeld.

Foetushouding

,,We hebben de gebroken bierfles en een grote plas bloed gezien. Sam lag in de hal in een foetushouding’’, herinnert Martje zich goed. ,,Niemand snapt hoe je zo’n lieve man zoiets kunt aandoen.’’

Vriend Björn heeft de (vermoedelijke) dader, die geregeld bij Pieters over de vloer kwam, buiten gehouden ,,Hij heeft daar rustig een sigaretje staan roken en zei dat het zelfverdediging was geweest.’’ Daar gelooft het jonge stel niets van, net zo min als de 25-jarige Nieke die 112 heeft gebeld. ,,De politie was er binnen tien minuten maar het duurde wel 25 minuten voordat de ambulance er was.’’

De drie twintigers, die net als Sam Pieters in appartementengebouw De Hofstede wonen, kennen de verdachte bij naam. Volgens hen gaat het om een gevaarlijk en zeer agressief persoon die Sam nooit had moeten aanhalen. ,,Ik heb Sam meer dan eens gewaarschuwd, maar hij is te goed van vertrouwen.’’

Ruzies

Nieke, Martje en Björn zeggen te weten dat de verdachte vroeger opgenomen is geweest in Brinkgreven van Dimence in Deventer en ook nog elders. Vooral de afgelopen maanden hadden Sam en zijn huisvriend vaak luidruchtige ruzies. ,,In een jaar tijd heb ik wel tien of elf keer met de politie gebeld uit bezorgdheid om Sam’’, zegt Nieke. Zij beweert door de Apeldoorner te zijn bedreigd. ,,Daar ga ik nog aangifte van doen.’’

Uit het beeld dat Martje, Björn en Nieke schetsen, is Sam Pieters een aardige man, die geen vlieg kwaad doet – ,,hij schopt nog geen deuk in een pakje boter’’ - en een zeer karakteristieke stem en manier van praten heeft. De in Posterenk opgegroeide Pieters woont al vele jaren aan De Vang in Twello. Het is geen geheim dat hij een alcoholist is.

Plakletters

Een van de plekken waar Pieters zich vaak ophield in Twello is een bankje op het Dorpsplein. Dat is door buurman Martin van der Klaauw inmiddels omgedoopt tot ‘Sam bankje’. ,,Ik had gelezen dat Sam was overleden en heb bij de Multimate plakletters gehaald’’, vertelt de Feyenoord-fan, die op het bankje een bosje bloemen achterliet. Hij reageert verbaasd als hij hoort dat Sam Pieters niet dood is.

Nieke, Martje en Björn houden er zeer ernstig rekening mee dat hun geliefde buurman het niet gaat redden. ,,Als Sam er was, verzuchtte ik wel eens dat hij zijn mond moest houden, maar nu is het hier veel te stil’’, sombert Nieke.

De verdachte uit Apeldoorn zit vast.

Volledig scherm Buurvrouw Nieke van Oostveen (links voor) en bovenburen Björn van Zijl en Martje Wolters hebben een gedenkplek ingericht met knuffels, bloemen, kaarsen, kaarten én twee bierblikken © Rudi Hofman

Volledig scherm Bloemen voor de woning van het slachtoffer. © Rudi Hofman