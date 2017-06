De Weerd (67) kreeg zijn lintje na afloop van de Pinksterdienst in de kerk in Terwolde. Hij kreeg zijn onderscheiding voor zijn inzet voor de kerk, maar ook voor de IJsclub Terwolde, waar hij ook ruim veertig jaar bestuurslid is. Daarnaast is hij 32 jaar vrijwilliger/trainer bij schaatsclub DSO Epe en omstreken en geeft hij trainingen op de kunstijsbaan in Deventer. De Weerd is ook jurylid bij schaatswedstrijden en vrijwilliger bij de wielerclub in Twello.