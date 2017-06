Minder waterleidingbelasting Voorst na hercalculatie Vitens

Voorst is een van de weinige gemeenten in Nederland die op drinkwaterleidingen belasting heft, daarom heeft waterbedrijf Vitens de totale lengte daarvan nauwkeurig in kaart gebracht. En daaruit blijkt dat er niet 306.000 meter leiding door gemeentegrond loopt, maar 183.295 meter. ,,We hebben aan de hand van gegevens van het kadaster precies in kaart gebracht hoeveel meter leiding in gemeentelijke- en hoeveel op private gerond ligt", verklaart woordvoerder Judith Zuijderhoudt het verschil. Voorst is niet de enige gemeente waar een herberekening is gedaan, maar in Wijk bij Duurstede (een andere gemeente die precariobelasting heft) was het verschil niet zo groot als in Voorst.