Ondanks kritiek toch 50.000 euro uit Voorst voor Cleantech-congres

ProRail: kosten spoortunnel randweg Twello 'kunnen 15 miljoen euro zijn'

18:21 Een spoortunnel als onderdeel van de randweg om Twello lijkt veel meer te kosten dan waar de gemeente Voorst nu op rekent. ProRail noemt de tunnel die in Apeldoorn is aangelegd in de Zutphensestraat vergelijkbaar. En die kostte 15 miljoen euro.