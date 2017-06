Oppositie Voorst: 15,6 miljoen voor gemeentehuis erg gortig

,,Wat een enorm bedrag, is zoveel geld echt nodig?", vraagt VVD-Liberaal2000-voorman Ruud Kooij zich af. ,,Met de investering van 15,6 miljoen alleen zijn we er niet. Er wordt ons een exploitatielast van 700.000 euro per jaar voorgerekend, die wordt uitgesmeerd over veertig jaar. Dan ben je dus zo dertig miljoen euro verder. En wie zegt mij dat wij over veertig jaar nog bestaan, als zelfstandige gemeente?"

Verkiezingen

Die vraag heeft ook PvdA-GroenLinks, de andere oppositiefractie in de gemeenteraad van Voorst. Fractievoorzitter Erik Nobel vraagt zich bovendien af waarom dit besluit überhaupt voor de verkiezingen moet worden genomen. ,,Dit lijkt me juist een prima onderwerp om aan de kiezer voor te leggen. Je krijgt nu toch het gevoel dat het besluit er nog snel voor de verkiezingen moet worden doorgejast, net als met de randweg."

2023

Omdat het huidige onderkomen in 2023 niet meer aan de wettelijke eisen voldoet, moet er op zijn minst iéts gebeuren. Dat erkennen ook Kooij en Nobel. In 2023 is namelijk een energielabel C verplicht, terwijl het Voorster gemeentehuis nu een D-predicaat heeft. Maar dat rechtvaardigt de huidige plannen nog niet, vindt Kooij: ,,In Epe hadden ze hetzelfde probleem en daar was de begroting ongeveer 6 miljoen euro."