Oud-burgemeester negeert bevel om huis in Voorst te verlaten

Oud-burgemeester van Schiedam en ex-wethouder van Harderwijk, Wilma Verver (VVD), had haar riante huurboerderij aan de Deventerweg in Voorst van de rechter eigenlijk al moeten verlaten. Maar zij en haar man wonen er nog steeds. Hoe nu verder? De betrokkenen weigeren commentaar.

De bel klinkt in de boerderij Klein Gietelo waar voormalig bestuurder Wilma Verver al enkele maanden woont. Een groot huis, met een flinke oprijlaan, waar je eventueel bezoek al van verre aan kunt zien komen. Vrij uitzicht over de weilanden. De hond van de omstreden politica begint hard te blaffen. Maar er wordt niet opengedaan. Ingewijden stellen dat het steeds op die manier gaat. De pers is veelvuldig aan de deur geweest, maar nooit werd iemand binnengelaten.

Dan maar de woordvoerder van Verver, oud politiezegsman Klaas Wilting. ,,Geen commentaar. Wij geven op geen enkele vraag antwoord", zegt hij netjes. En ook de rentmeester, Witte in Hoog-Keppel, zwijgt. Waarom? ,,Dat heeft zo z'n redenen, maar daar kan ik niets over zeggen", stelt hij.

Schuld van 2,5 miljoen

Verver kwam jaren geleden al in opspraak. Als burgemeester van Schiedam werd ze beschuldigd van vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Een onafhankelijk onderzoeksbureau bevestigde dit. De VVD-politica diende haar ontslag in. Kort daarop werd beslag gelegd op de villa waar ze destijds woonde. En vorig jaar werd ze failliet verklaard, door een schuld van meer dan 2,5 miljoen euro. Desondanks wist ze samen met haar man wel de tot woonhuis omgebouwde boerderijschuur aan de Deventerweg te huren. Ze vertelde dit echter niet aan de curator, die dacht dat de twee alleen een woning in Den Haag hadden, zo liet hij tijdens de rechtszaak weten.

Onwenselijk

Volledig scherm © rv Verver moet officieel rondkomen van 1.400 euro per maand. De huur van Klein Gietelo bedraagt echter 2.050 euro. Curator Van den Bergh vindt het onwenselijk dat Verver zoveel huur in Voorst betaalt en zegde daarom - in samenspraak met de rechter-commissaris - de huur op.

Verver spande vervolgens een kort geding aan om die beslissing ongedaan te maken. De rechter gaf vorige week de curator gelijk en bepaalde dat de bewoners uiterlijk 15 mei vertrokken moeten zijn. Maar dat weigeren ze. Het huis was gisteren nog altijd bewoond. De voormalig VVD-bestuurder liet kort na het vonnis weten de uitspraak aan te willen vechten.

Gaat de deurwaarder of de politie Verver en haar man uit huis halen? Vertrekken ze alsnog vrijwillig? De betrokkenen doen er nu het zwijgen toe. Al zei de curator eerder tegen het AD dat hij bereid is om desnoods de politie in te schakelen.