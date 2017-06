ProRail: kosten spoortunnel randweg Twello 'kunnen 15 miljoen euro zijn'

Niet op de hoogte

ProRail is formeel niet op de hoogte van de hernieuwde plannen voor de westelijke randweg, al zijn er al wel informele, ambtelijke contacten geweest. De vraag of de spoorbeheerder bereid is mee te betalen, kan Baas daarom niet beantwoorden. ,,We zien de plannen graag tegemoet, maar ProRail heeft in principe geen geld. Het gaat hier om geld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het rijk moet bepalen of ze eraan mee willen betalen."