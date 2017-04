Randweg Twello was nooit van tafel

In 2013 werd een voorstel voor aanleg van de randweg weliswaar verworpen door de gemeenteraad, volgens Van der Sleen ging de nieuwe weg daarmee alleen tijdelijk 'op de plank'. "Voor sommige partijen was het daarna misschien geen thema meer, maar wij (Gemeente Belangen, red.) namen het wel op in ons verkiezingsprogramma. Tijdens de collegevorming hebben we vervolgens een nieuw verkeersonderzoek uitonderhandeld."

De uitkomsten van dat nieuwe verkeersonderzoek zijn niet anders dan een paar jaar geleden, stelt Van der Sleen: de verkeersveiligheid in Twello kan beter en dat geldt ook voor de leefbaarheid in het dorp. "De enige reden dat de weg toen is weggestemd, is dat toenmalig Liberaal2000-raadslid Henk Wolters besloot overal tegen te stemmen. Bovendien was er in 2013 nauwelijks geld voor de weg." Nu de gemeente na jaren rode cijfers weer een positief saldo heeft, is dat geld er wel.

De eerste, formele stap richting westelijke randweg is inmiddels gezet: Van der Sleen heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd om in te stemmen met de weg, en het daarvoor beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Voordat de gemeenteraad er op 27 maart over spreekt, komt Van der Sleen met een document waarin hij de door buurtbewoners geuite kritiek weerlegt.

De buurtbewoners trekken onder meer de onafhankelijkheid van het onderzoek in twijfel, dat voor het college de basis is om te kiezen voor de randweg. Reden daarvoor is dat dit onderzoek door hetzelfde bureau is gedaan als in 2013. Ook zijn dezelfde ambtenaren betrokken. Volgens Van der Sleen is dat geen bezwaar. "Er zijn in 2015 en 2016 nieuwe verkeerstellingen gedaan. Daar hebben we inderdaad dezelfde modellen op losgelaten, omdat die nu nog steeds gelden. Ook de opnieuw gebruikte milieu-effectrapportage is nog steeds valide. Dit is onderzoek is slechts een herbevestiging of actualisatie dat er wat moet gebeuren."