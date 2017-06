Randweg verdeelt coalitie Voorst

Coalitiepartijen CDA en D66 in de gemeenteraad van Voorst, lijken niet van plan om volgende week in te stemmen met de aanleg van een randweg om Twello.

“Wij waren en zijn tegen deze randweg”, zei D66-fractievoorzitter Annetta Lasance maandag tijdens de algemene politieke beschouwingen.

Weinig onderzoek

Het CDA stelde bij mondde van woordvoerder Cees Booster ook zo zijn‘bedenkingen’ te hebben. Hij noemde het plan bovendien ‘niet besluitrijp’. De partij vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieven. PvdA-GroenLinks pleitte vooral meer aandacht voor verkeersoplossingen voor fietsers. Voor Gemeente Belangen is het aanleggen van de randweg slechts een ‘start om Twello veiliger te maken’.

De bal lijkt daarom te liggen bij VVD-Liberaal2000, dat eerder al een viertal voorwaarden aan steun voor de randweg verbond. Voorman Ruud Kooij deed er maandagochtend nog geen concrete uitspraak over, maar sprak wel over ,,veel stenen en klinkers’’, en ,,weinig ambitie en evenwicht’’ in de collegeplannen voor volgend jaar. De liberale fractie mist vooral plannen voor lastenverlichting voor de burger.

Gemeentehuis

Ook een ander grootschalig project lijkt niet zomaar op steun te kunnen rekenen. Het college van burgemeester en wethouders wil het huidige, gedateerde gemeentehuis grondig verbouwen - zodat het energieneutraal wordt. Die plannen vergen een investering van ruim 15 miljoen euro. ,,De vraag is of het gemeentehuis echt ten goede komt aan de inwoners”, zei Kooij daarover. Meerdere partijen vragen zich bovendien af of het gemeentehuis niet kleiner en dus goedkoper kan.