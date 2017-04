Ruim honderd buurtbewoners bij inspreekavond over randweg Twello

“De meeste voorstanders hoor je niet, dat zie je wel vaker”, begon de eerste inspreker - de heer Lieferink- zijn betoog. Hij noemde de randweg onder meer ‘belangrijk’ voor de drie bedrijventerreinen, met name met het oog op het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. Een andere voorstander gooide het over een geheel andere boeg; de huidige onveilige verkeerssituatie: “Het is wachten tot er doden vallen.”

Buurtbewoners van dik 200 adressen in het buurtje van de toekomstige randweg, hadden de gemeente al eerder in een brief laten weten het onderzoek 'verre van compleet' en 'uiterst onzorgvuldig opgesteld' te vinden. Die kritiek weerklonk ook maandagavond luid en duidelijk, onder meer uit de mond van aanvoerder van het bewonersprotest, Gerard Timmer. Hij wees nog eens op de verouderde modellen en gegevens in het onderzoek. Ook herhaalde hij dat de randweg volgens hem veel meer kost dan de door het college genoemde 15 miljoen euro.

Niet eerder gehoorde kritiek was er ook. Vanuit Landgoed het Hartelaar, waar de weg door komt te lopen én van een bewoner van de Molendwarsstraat, door een andere heer Timmer: “In het rapport staat geen enkele telling over de Molendwarsstraat”, zei hij. “Die weg is straks een heel belangrijke verbindingsweg, maar is in het onderzoek compleet vergeten. Dat maakt het rapport zéér onvolledig.”

Eerdere plannen

Eerdere plannen voor een randweg werden in 2013 door de gemeenteraad getorpedeerd. Tijdens de collegeonderhandelingen (met CDA en D66) dwong verkiezingswinnaar en voorstander van de randweg Gemeente Belangen (GB) een nieuw onderzoek af naar de verkeersveiligheid in Twello. Op basis van de resultaten daarvan stelt wethouder Hans van der Sleen (GB) nu dat een randweg weliswaar 'niet per se noodzakelijk' is, maar 'dat er wel iets moet gebeuren'. Het college vindt een randweg daarbij verreweg de beste optie.