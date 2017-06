Ruzie over vliegroutes Lelystad loopt hoog op

In Gelderland en Overijssel is woest gereageerd op de gepresenteerde vliegroutes voor Airport Lelystad. Provincie Gelderland noemt het ‘onaanvaardbaar’, Apeldoorn en Voorst overwegen zelfs een stap naar de rechter en stichting HoogOverijssel doet dat zeker.

Stichting HoogOverijssel wil dat de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport vanaf voorjaar 2019 op grotere hoogte boven Overijssel vliegen dan 6.000 voet, zo’n 1,8 kilometer.

,,Het eindresultaat is erger dan we hadden gevreesd”, zegt voorzitter Jan Rooijakkers van HoogOverijssel. ,,Kijk naar vliegveld Teuge en de zweefvliegers in Lemelerveld, die beide zwaar in de problemen komen. Vliegtuigen scheren straks laag over natuurgebieden zoals Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ook burgers zullen overlast ervaren. We stappen in september naar de burgerrechter en eisen hogere vliegroutes.”

Provincie Gelderland is eveneens hevig verontwaardigd. ,,Dit is onaanvaardbaar”, stelt gedeputeerde Josan Meijers. ,,Ook het proces is niet goed gegaan. We hebben nooit signalen gehad dat vliegveld Teuge hier last van zou krijgen.”

Teuge

Ook wethouders in de gemeenten Voorst, Apeldoorn en Deventer spreken hun grote zorg uit over de gevolgen voor vliegveld Teuge, dat ernstig in haar activiteiten zal worden beperkt als de plannen van Luchtverkeersleiding Nederland doorgaan.