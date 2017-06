Taart voor tachtig geslaagden

Nadat de taarten bij bakker Gerrits in Wilp waren ingeladen, vertrokken de jongerenraadleden verdeeld over vier auto's voor hun zoektocht naar huizen uitgerust met een Nederlandse vlag en schooltas. Dit deden ze in een groot aantal kernen in de gemeente Voorst. ,,Elk groepje neemt twee dorpen voor zijn rekening'', legde jongerenraad-voorzitter Axel Schaufeli voor aanvang uit.

Compleet verrast

Voor Quinty Bloem (16) uit Klarenbeek kwam de taart als een complete verrassing. Ze is geslaagd voor haar vmbo-diploma. ,,Ik was niet op de hoogte van de actie, dus het was des te leuker om een taart te krijgen'', zei de Klarenbeekse. Later op de avond kwamen haar opa en oma nog langs om haar te feliciteren. ,,Ik denk dat die taart dus wel op komt vanavond.'' Quinty gaat na de zomer de CIOS-opleiding in Arnhem doen.