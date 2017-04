Veel te krijgen voor appel en ei in Twello

Thermen Bussloo is beste en favoriete dagje uit van Nederland in 2017

8 april Welnessresort Thermen Bussloo is een van de winnaar van de publieksprijs 'Beste Uitje van Nederland'. De meeste stemmen werden dit jaar uitgebracht in de categorie welness. Hieruit blijkt dat voor veel mensen een bezoek aan een welnessresort hun favoriete dagje uit is.