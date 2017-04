Vleesverwerker vertrekt uit Twello

Volgens Diviande-directeur Marion Huisman groeit het bedrijf op bedrijventerrein Engelenburg uit zijn jasje. Om de productie met meer efficiency op te zetten en verdere groei van het bedrijf op te vangen, ging Diviande op zoek naar een andere plek. ,,Het pand in Twello is gewoon te krap geworden. In Veenendaal gaan we een pand bouwen dat twee keer zo groot is. Maar we zitten er ook midden in de Food Valley, waar we eerder kunnen profiteren van nieuwe ontwikkelingen en research. Bovendien ligt het centraler.''