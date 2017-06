Woningcorporatie waarschuwde Sam Pieters uit Twello ook voor huisvriend

,,De verdachte is bij ons bekend als een gevaarlijk en agressief persoon. Wij hebben herhaaldelijk klachten gekregen over door hem veroorzaakte overlast in het appartementencomplex . Wij kunnen onze huurders niet verbieden om iemand in huis te nemen. Voor een gevaarlijk persoon die op vrije voeten is, kun je andere mensen waarschuwen. Dat hebben we in het geval van meneer Pieters ook gedaan'', reageert Yolanda Winkelhorst, de directeur-bestuurder van de woningcorporatie.