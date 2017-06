Zwolse studente uit Terwolde naar WK bloemschikken in Abu Dhabi

Esther Weijenberg uit Terwolde, studente Bloem & Styling aan de Groene Welle uit Zwolle, doet samen met 27 andere mbo-studenten mee aan World Skills, het wereldkampioenschap beroepen dat in oktober in Abu Dhabi wordt gehouden.

Weijenberg is inmiddels begonnen met de voorbereiding op het toernooi. Doel is goud scoren in de categorie bloembinden.

Nederlands kampioenschap

Weijenberg wist zich voor het wereldkampioenschap te plaatsen op basis van haar prestaties op het Nederlands Kampioenschap, afgelopen maart. ,,Het was nog even spannend of ik inderdaad wel echt mee mocht naar Abu Dhabi. Mijn puntenscore was goed, maar de organisatie moest uiteindelijk akkoord geven. Toen de bevestiging kwam, was ik echt superblij’’.

Trainingen

In de aanloop naar het kampioenschap krijgt Weijenberg extra trainingen waarin ze zich kan verbeteren en nieuwe technieken kan leren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met professionals uit de bloemenwereld en krijgt ze tips van oud-deelnemers. Weijenberg denkt een drukke tijd te krijgen. ,,Maar het is vooral een hele mooie ervaring. Ik hoop dat ik veel leer van het voorbereidingstraject en de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd wil ik anderen inspireren en laten zien hoe geweldig bloemschikken is’’, aldus de Terwoldse.

Oktober