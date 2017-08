Realiseert Froome de dubbel in afscheidstournee Contador?

Daarnaast heeft Sky met Wout Poels ook een goede schaduwkopman in de gelederen. De Limburger miste vanwege een langslepende knieblessure de Tour en keert in de Vuelta weer terug aan de zijde van Chris Froome. Met weinig wedstrijddagen op de teller is de 29-jarige klimmer wellicht een stuk frisser dan andere renners, wat zeker in de derde week een voordeel is. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik reed echter nog nooit voor eigen kansen in een grote ronde. Het is ook afwachten in hoeverre Poels komende weken zijn ding mag doen. Veel zal afhangen van de benen van Froomey.



Fabio Aru eindigde dit jaar vijfde in de Tour en won de Vuelta al eens in 2015. De Italiaanse kampioen leek echter niet meer zo fris in de derde week in Frankrijk en moest bergop regelmatig lossen. Mocht Aru dit keer niet zo goed voor de dag komen beschikt de Kazachse formatie met Miguel Ángel López over een ander kanon. De slechts 23-jarige klimgeit bulkt van het talent, maar kende al de nodige tegenslag. Twee maanden geleden viel de Colombiaan nog zwaar in de Ronde van Zwitserland. Het is de vraag in hoeverre López weer topfit is voor een uitputtingsslag van drie weken.



Een groot vraagteken is Romain Bardet. De sympathieke Fransman sprak eerder uit geen klassementsambities te hebben, al lijken de negen aankomsten bergop spek voor de bek van de AG2R-kopman.