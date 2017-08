Raket of perenijsje na operatie vermindert behoefte aan pijnstillers

Het is niet zo dat je er dagenlang profijt van hebt, temt Niesters de euforie voor het ijskoude ‘wondermiddel’. ,,Maar een uur na de operatie werkt het wel, wanneer je op de uitslaapkamer ligt. Voor een operatie mag je 6 uur van te voren niets meer eten of drinken. Je kunt je voorstellen dat je daarna dorst hebt of een droge keel. Een ijsje is dan prettig. Daarnaast is een waterijsje voor iedereen leuk om te krijgen. Je krijgt er blij gevoel van. Het is makkelijk, goedkoop en je krijgt er geen bijwerkingen van zoals bij medicijnen. Een operatie kan heel stressvol zijn, dan leidt een ijsje ook een beetje af.''



Volgens de onderzoekers is niet de kou van het ijsje het wondermiddel, zoals dat de zwelling bij een ontsteking aan de amandelen vermindert. ,,Dit lijkt een ander mechanisme. We denken dat de suiker endorfines in het lichaam vrijmaakt, waardoor je minder pijn ervaart. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld suikerwater als ze een pijnlijke hielprik krijgen of wanneer er bloed wordt geprikt. Dat is hetzelfde principe.''