Spotify aan winnende hand in strijd tegen klagende artiesten

Het geruzie met grote artiesten over geld is al jaren een probleem voor streamingdienst Spotify. Nu popprinses Taylor Swift vandaag toch haar complete oeuvre online heeft gezet, lijkt de onlinestreamer de strijd definitief te winnen.

Taylor Swift is een hoofdrolspeler in het verzet van de artiesten tegen de streamingdiensten. Zij vindt de financiële compensatie die de artiesten krijgen voor de onlinestreams te laag. In 2014 haalde Swift daarom met veel bombarie haar muziek van Spotify. Ook stuurde ze een boze brief naar Apple over de gratis proefmaand die de dienst aanbood. Apple reageerde door gebruikers tóch te dwingen om te betalen, maar Spotify hield voet bij stuk.

De terugkomst van Swift's muziek op Spotify is dan ook een belangrijke winst voor de streamingdienst. Ze is de zoveelste artiest die na uitgebreide klachten over de lage financiële compensatie toch overstag gaat. Zo moest in januari rockband The Black Keys al toegeven aan Spotify, ondanks tegenstribbelen van leadzanger Patrick Carney. Ook de muziek van Prince is na zijn dood in 2016 op Spotify verschenen. Dit terwijl de artiest tijdens zijn leven zijn muziek zeer bewust niet aan de streamingdienst gunde.

Beyoncé

Tegenwoordig is met name het gemis van het nieuwste album van Beyoncé nog een doorn in het oog voor Spotify. Het onder jongeren immens populaire Lemonade, wat de zangeres in april 2016 als verrassing lanceerde, is niet te beluisteren via de streamingdienst. Beyoncé maakte het album alleen beschikbaar op Tidal, de streamingdienst van haar man Jay-Z.