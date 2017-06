8-jarige zoon na tragisch ongeval alsnog overleden

Ook een ooggetuige reageert op de post van de nieuwswebsite. ,,Toen het gebeurde, stond een camper voor me waardoor mijn dochter en ik het gelukkig niet helemaal hebben meegekregen. Maar toen de camper voor ons omdraaide en we zicht kregen op de plek van het ongeluk, zagen we dat het goed mis was. We wisten ook direct dat dit niet goed kon zijn afgelopen. We zijn toen via een andere weg gestuurd en vervolgens kwamen we via de andere kant recht voor het ongeluk uit. Het zag er echt dramatisch uit.''