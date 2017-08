Datalek bij Veluwse brandweer snel gedicht

Hackers

Het draadloze signaal van de communicatiewagen voor andere hulpverleners is te kraken, bleek afgelopen weekeinde tijdens de internationale hackersmeeting SHA2017 in Zeewolde. VNOG had de communicatiewagen daar gestald om de hackers uit te dagen. In anderhalf uur hadden ze de poort naar de gastenwifi van het slot.

Communicatiewagen

,,Die wifi is een hotspot die we op kunnen zetten voor andere hulpverleners’’, vertelt Spijkerman. Op de Veluwe zijn nogal wat ‘zwarte gaten’ in de dekking voor mobiele telefonie en internet. De communicatiewagen zorgt ervoor dat de brandweer ook op zulke locaties toch goede verbindingen heeft. ,,Wij hebben daardoor de mogelijkheid om een hotspot op te zetten voor bijvoorbeeld de ambulance en ProRail.’’ Daar wordt hoogst zelden gebruik van gemaakt. ,,In de vijf jaar dat ik bij de VNOG werk, heb ik het nog niet meegemaakt.’’ Maar alleen al het idee dat een slimmerik mee zou kunnen kijken in de communicatie tussen brandweer en andere hulpdiensten - deed bij de techneuten van de brandweer het alarm af gaan.