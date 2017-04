Gezocht: meer asielzoekers voor Zeewolde

Volledig scherm Azc Zeewolde © ANP

Burgemeester Gerrit Jan Gorter is tevreden en er worden nauwelijks wanklanken gehoord in het dorp. De afspraken tussen het COA en de gemeente worden nageleefd. ,,En dat na alle commotie vooraf'', roept Gorter de herinneringen op. Zelfs Geert Wilders kwam naar Zeewolde om tegenstanders van het AZC te ondersteunen. ,,Het was een zorg bij veel mensen, maar die is overbodig gebleken'', concludeert Gorter.

Onverwachte wisselwerking

Ook het COA is positief over de opvang van asielzoekers in het algemeen en in Zeewolde: ,,Er is zelfs een onverwachte wisselwerking tussen asielzoekers en plaatselijke bevolking. Vanuit de bevolking is er veel hulp voor de asielzoekers om de taal te leren. Dat is dan ook een basisbehoefte bij asielzoekers'', laat woordvoerder Robert Ploeg namens het COA weten.

Normale bezetting

Volgens Ploeg wonen er op dit moment 351 asielzoekers in het azc Bosruiterweg. ,,Dat is de normale bezetting, er is altijd wat leegstand voor acute opvang. Die blijft nodig. Dat de eigenaar van het naburige arbeidsmigrantenhotel de blik laat vallen op leegstand in het azc is niet zinvol. Die ruimte heeft het COA nog altijd nodig.'' Gorters streefgetal is 400: ,,Er moeten voldoende kinderen zijn om de school open te houden.''

Overrompelend