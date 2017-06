Grieperige Iris (15) in finale The Voice Kids

Griep

Supertalent

Verhoek, die in het programma wordt begeleid door Ali B, zong al eerder in musicals als Kruimeltje en Annie. Tanis: ,,Ze is een supertalent. Ze heeft op school ook weleens meegezongen tijdens voorstellingen, maar voor veel leerlingen was ‘t een verrassing dat ze zó goed was.’’ Ze is deze week thuis om zich voor te bereiden. ,,Ze staat er qua cijfers goed voor, dus dat moet kunnen,’’ zegt Tanis. Vrijdag begint de schoolvakantie. Tanis: ,,Anders hadden we voor maandag even een feestelijk momentje georganiseerd, de finale halen is best bijzonder. Maar helaas, vanwege de vakantie lukt dat even niet.’’