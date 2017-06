Einde grote witwaszaak met verdachte uit Zeewolde in zicht

14 juni Met de verkoop van luxe horloges via hun twee bedrijven zouden ze miljoenen euro’s hebben witgewassen. Maar de rechtszaak tegen de drie hoofdverdachten –onder wie een vrouw uit Zeewolde- laat al wat jaren op zich wachten. In november is het einde als het goed is in zicht. Dan trekt de rechtbank in Lelystad drie dagen uit voor de enorme witwaszaak.