"Ineens zei hij al wie de winnaar was. Shit, dat is mijn naam, dacht ik. Ik was heel verbaasd", blikt de VWO 4 leerlinge van het Groevenbeek College in Ermelo terug op het moment dat Martijn Krabbé de uitslag van The Voice Kids bekend maakte. Wie er voor haar gevoel zou winnen? "Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond ze allemaal zo goed en ik gunde het iedereen even veel."

De woorden passen bij de beschrijving die vader Arjan (44) over zijn dochter geeft: "Sociaal, liefdevol voor mensen om haar heen en bescheiden." Terwijl van ingetogenheid op het podium geen sprake was toen Iris haar hoge tonen uithaalde tijdens de nummers Sorry van Kensington en Without you van Mariah Carey. De zuiverheid daarvan heeft vermoedelijk de nodige stemmers op de bank thuis overgehaald een stem uit te brengen op het Zeewolder talent.

Volledig scherm Iris Verhoek winnaar RTL 4 programma Voice Kids, tussen haar familie © Ruben Schipper

Sterrenstatus

Iris moet nog wel even wennen aan haar sterrenstatus. Na alle feestelijkheden in de studio, was er thuis nog een afterparty met vrienden en familie. De roze vlaggetjes die de buurvrouw voor het huis had opgehangen waren voor het zangtalent al overweldigend en 'zo lief'. "En toen ik de kamer binnenkwam ging iedereen voor me klappen. Dat voelt zo raar. Het idee dat ik de winnaar ben van The Voice Kids zit er nog helemaal niet in."

Rust

Na alle drukke weken gaat Iris nu eerst genieten van wat rust. Om te beginnen met een weekje bij opa en oma. Even de anonimiteit in. Hoe ze daarna verder gaat, laat ze op zich af komen. Vast staat wel dat ze haar VWO gaat afmaken op het Groevenbeek College en een studie gaat doen. "Honderd procent zeker iets met muziek. Maar daar kun je heel veel kanten mee op. Waar ik voor kies weet ik nog niet."

