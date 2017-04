Zeewolde: VVD levert in, maar blijft de grootste

PvdD bezorgd om ge­zond­heids­ri­si­co's pluim­vee­hou­de­rij­en Flevoland

7 maart FLEVOLAND - Nu in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat er een sterke relatie is tussen veehouderij en gezondheid voor met name infecties aan de bovenste luchtwegen en afname van longfuncties van omwonenden, is de PvdD in Flevoland bezorgd om de lokale situatie.