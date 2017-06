Zeewoldse Iris Verhoek doopt bloem iris om tot 'Young Star'

Scholen Flevoland te druk voor 'Meer Muziek in de Klas'

5 mei Er is hardnekkig weinig belangstelling dit jaar van scholen in Flevoland om mee te doen aan 'Meer Muziek in de klas', een landelijke muziekwedstrijd voor basisscholen die eindigt met een finale in Ahoy in Rotterdan met koningin Maxima. Naar een oorzaak kan de organiserende stichting slechts gissen.