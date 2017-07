26-jarige Warnsvelder vanuit het niets bewusteloos geslagen

Blokker Polplein Zutphen verdwijnt

7 juli Een extra grote vestiging van winkelketen Blokker aan het Polplein in Zutphen verdwijnt binnenkort. De Blokker op bedrijventerrein De Mars is al de tweede vestiging in korte tijd die in Zutphen haar deuren sluit, nadat op 1 april de Blokker in winkelcentrum De Brink in de Zuidwijken stopte.