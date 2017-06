Aangiftes tegen Warnsvelder die honden losliet op agenten

Twee politieagenten doen aangifte tegen een 70-jarige Warnsvelder die dinsdagavond twee herdershonden losliet op de politie . De agenten wisten de herdershonden met pepperspray van zich af te houden en konden de Warnsvelder even later aanhouden.

De agenten achtervolgden een meisje dat was weggelopen uit een instelling in Warnsveld. Zij liep bij het spoor aan Lochemseweg in Zutphen. Toen het meisje de agenten zag, klom ze over een hek en rende een weiland in. Toen de agenten haar achterna gingen, schreeuwde de Warnsvelder dat zij uit zijn weiland moesten gaan. Vervolgens stuurde hij zijn honden op de agenten af.

Pepperspray



De agenten gebruikten pepperspray om de herdershonden af te weren, die daarop terugdeinsden en terugliepen naar hun baasje. ,,De agenten hebben handelend opgetreden en raakten gelukkig niet gewond '', aldus politiewoordvoerder Nicole van Voorst. Over of het meisje en de man familie van elkaar zijn wil de politie niets zeggen. ,,Daar doen wij geen uitspraken over,'' vertelt politiewoordvoerder Nicole van Voorst.

Instelling