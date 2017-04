Aanleg rondweg De Hoven start in mei

Dat meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail, dat opdrachtgever is voor de aanleg van een spoorondergang op het traject Zutphen-Arnhem ter hoogte van het Tondense Enkpad. Die klus is door ProRail aan aannemer Onderspoor gegund. De N345 loopt met de rondweg straks om De Hoven heen in plaats van dwars door de woonwijk.

Inloopavond

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de planning van het project, meldt een woordvoerder van de provincie Gelderland. Omwonenden krijgen deze week een uitnodiging in de bus voor een inloopavond van de provincie op 19 april in het IJsselpaviljoen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van Onderspoor en ProRail aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst informeert Onderspoor bezoekers over de werkzaamheden, de planning en de omleidingen. De planning van het totale project blijft wel onder voorbehoud, aangezien er nog steeds onderhandelingen lopen over de aankoop van grond. “De planning voor een groot project als dit is sterk afhankelijk van procedures en grondaankoop, dus er is altijd een marge van één tot twee jaar. We passen deze dan ook regelmatig aan”, meldt een woordvoerder van de provincie. Ook het uitgewerkte ontwerp van de fietstunnels ter hoogte van de Baankstraat en de Kanonsdijk zijn tijdens de inloopavond in te zien.