Aanlegsteiger drijft weg uit lege Noorderhaven in Zutphen

Bouma besloot maandagochtend nogmaals poolshoogte te nemen. ,,Toen zag ik per toeval een bootje van de politie voorbijvaren op de IJssel. Die heb ik met wilde armgebaren kunnen lokken, waarna ze de steiger verder de haven in hebben gebracht en daar hebben vastgelegd. Het is nu aan de gemeente om ervoor te zorgen dat dit niet nogmaals kan gebeuren. Zo'n drijvend stuk moet gewoon goed worden vastgelegd, stevig aan een kettingslot."



De Noorderhaven in Zutphen is nog altijd niet in gebruik genomen als jachthaven. Hoewel de haven ruim een jaar geleden met een peperduur openingsfeest werd gepresenteerd, is de afwerking nog niet klaar. De verwachte opleverdatum is daardoor inmiddels meerdere keren opgeschoven. Onder meer een geschil tussen de gemeente Zutphen en aannemer Marimat over een nog te plaatsen loopbrug heeft voor maandenlange vertraging gezorgd. Wanneer de werkzaamheden worden afgerond, is niet duidelijk.