Aanlegsteiger ligt wéér bijna los in Zutphense Noorderhaven

Bouma, die nabij de nieuw aangelegde jachthaven in Zutphen woont, was zondagavond ook al getuige van het wegdrijven van hetzelfde ponton. Met een andere omstander heeft hij toen het losse steigerdeel weer aan de kant kunnen krijgen. Het ponton is de volgende dag door de politie weer teruggebracht naar de haven. ,,Ik heb toen ook contact gehad met de politie, de gemeente en Rijkswaterstaat", zegt Bouma. ,,Ze zouden er wat aan doen. Nou, dat heb ik vandaag gezien. Niet dus."

Donderdagmiddag liep Bouma langs de Noorderhaven en zag hij dat één van de twee touwen was losgeraakt, vermoedelijk door slijtage. ,,Het ponton heeft scherpe randen, daarom heb ik ook een stevige ketting met een slot geadviseerd. Dat kan ook niemand losmaken, zoals zondag vermoedelijk is gebeurd. Je kunt zo'n overtollig havendeel niet maar zo vastbinden met twee van die touwtjes. Dat is onverantwoordelijk. Als het losraakt en het ponton drijft de IJssel op, dan is dat gevaarlijk."

Marimat

Bouma heeft donderdag weer de gemeente opgebeld. ,,Ik voel me inmiddels een soort havenmeester", zegt hij. ,,Hopelijk leren ze er nu eens van." Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie ligt bij Marimat, het bedrijf uit Amstelveen dat opdracht heeft gekregen de Noorderhaven in te richten. ,,Maar dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We zorgen dat het vast wordt gelegd."