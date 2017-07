Actie tegen intimidatie bij Lidl Zutphen

Ongeveer 25 werknemers van het Lidl-filiaal in Zutphen overhandigen donderdag een petitie aan waarin betere werkomstandigheden worden geëist. De petitie is ondertekend door 71% van de werknemers van het Zutphense filiaal. Ze willen onder andere een respectvolle communicatie en omgang, een eind aan de intimidatie en verlaging van de werkdruk.

“Afspraken worden niet nagekomen en zowel de planning als de roosters kloppen vaak niet”, licht Jeffrey Schrijver FNV-lid en allround medewerker toe. “Hard werken is niet erg maar het is zoveel fijner werken zonder intimidatie.” De werknemers willen dat het Lidl-management voor 20 juli aanstaande hierover in gesprek gaat met vakbond FNV Handel.

Geschreeuw

Volgens FNV Handel is het qua werkomstandigheden goed mis bij Lidl Zutphen. Fatma Bugdayci van de vakbond: “In dit filiaal is het hek van de dam. Geschreeuw, intimidatie en het niet nakomen van afspraken is eerder regel dan uitzondering. Dit kan echt niet. Het personeel is de ruggengraat van een supermarkt. Zonder goed personeel geen goede omzet.”