Advocaat: 'Verdachte wilde agent helemaal niet wurgen'

De 22-jarige man uit Bronckhorst die twee weken geleden in Zutphen is aangehouden wegens poging tot doodslag op een agent , wilde slechts zijn vriend helpen, waartegen agenten buitenproportioneel geweld gebruikten. Dat zegt mr. S. Kloppenberg, advocaat van de 22-jarige.

Dat de 22-jarige man uit Bronckhort een vriend wilde helpen, zou blijken uit zes verklaringen van getuigen van het voorval. Advocaat Kloppenberg: ,,Het begint met een verkeerde inschatting door betrokken politiemensen. Twee mannen uit een vriendengroepje waar mijn cliënt deel van uit maakt, hebben een heftig emotioneel gesprek.''

De agenten zien het emotionele gesprek voor ruzie aan, omdat er -zo staat in het verbaal - ook geslagen wordt. Als ze de twee sommeren uit elkaar te gaan, weigeren ze dat. Als de agenten hen daarop wil aanhouden, slaat een van hen (een 24-jarige Zutphenaar) op de vlucht. Kloppenberg: ,,Hij is doodsbang dat hij zelf de cel in moet.''

Kracht

Politiemensen achtervolgen hem, de 24-jarige struikelt, de agenten willen hem daarop aanhouden. Kloppenberg: ,,Getuigen hebben verklaard dat daar buitenproportioneel geweld bij is gebruikt. Een agent zet zijn knie op het hoofd van de 24-jarige. Mijn cliënt kan dat niet aanzien en wil de politieman wegtrekken. Dat doet hij door de armen om hem heen te slaan, op de wijze zoals een veiligheidsriem om een lichaam zit. Daarbij zet hij nogal kracht, want de agent moet omhoog getrokken worden en weegt 88 kilo. Daarbij is mogelijk een arm om de nek van de agent komen te liggen, waardoor afknelling ontstond.''

,,De rechter-commissaris heeft puur op basis van de verklaringen van vijf agenten besloten mijn cliënt in voorlopige hechtenis te nemen op verdenking van poging tot doodslag'', vervolgt de advocaat. ,,En heeft dat voorarrest met drie maanden verlengd. Dat doe je als grote maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan, als een verdachte van een ernstig feit snel weer vrijkomt. De politie heeft haar verhaal naar de media gebracht. Maar de werkelijkheid ligt een stuk genuanceerder, zoals blijkt uit getuigenissen van omstanders die ook in het politiedossier zitten. Mijn cliënt zit vast op verdenking van een feit dat hij niet heeft gepleegd en geen enkele intentie toe had.''

Informatie