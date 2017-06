Automobilist gewond bij ongeluk in Zutphen

Video Man valt van steiger op bouwplaats in Zutphen

13:05 Op een bouwplaats aan de Van der Capellenlaan in Zutphen is een man van 3 meter hoogte van een steiger gevallen. Volgens een politiewoordvoerder viel hij op zijn zij en klaagt hij over pijn in het bovenlichaam, zodat er mogelijk sprake is van een klaplong of gebroken ribben.