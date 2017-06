Band Toto promoot project van Zutphenaar Luuk Nengerman

De wereldberoemde Amerikaanse rockband Toto schaart zich vierkant achter L.A. Studio Heroes, een ambitieus project van Luuk Nengerman. De Zutphenaar ziet op zaterdag 10 juni zijn droomwens in vervulling gaan. Dan beleeft L.A. Studio Heroes om 20.00 uur de première in Theater Hanzehof. Een monsterklus waar hij dik twee jaar aan heeft gewerkt.

De Zutphense gitarist en popmuziekondernemer brengt samen met zes medemuzikanten zo’n 25 wereldhits over het voetlicht en voorziet ze van anekdotes. Slaat het aan, dan wil Nengerman volgend jaar met de voorstelling op toernee. Door heel Nederland. En misschien wel over de landsgrenzen heen.

Eén ding heeft Nengerman alvast voor elkaar: goedkeuring vanuit de VS. Toetsenist Steve Porcaro van Toto is zó enthousiast over Nengermans project, dat hij een wervende tekst insprak voor de promovideo voor L.A. Studio Heroes die is te vinden op Youtube.

Amerikaanse band

Toto is de aanleiding voor Nengermans productie. De Zutphenaar speelt sinds zes jaar in de Toto-tributeband Touch of Toto en ging zich steeds verder verdiepen in de Amerikaanse band. Hij kwam erachter dat de Toto-leden als sessiemuzikant te horen zijn op liefst 6.500 pop- en rocknummers, goed voor de verkoop van liefst een half miljard CD’s, LP’s en tapes.