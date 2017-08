Bijna tienduizend mensen bezoeken World Press Photo in Zutphen

Exclusiviteit

In oktober heeft het bestuur van Zutphen: Doen! een gesprek op het hoofdkantoor van World Press Photo in Amsterdam over eventuele volgende exposities in Zutphen. Meulenbroek: "We hopen dat we onszelf inmiddels voldoende bewezen hebben om ook de komende jaren de tentoonstelling in Zutphen te mogen ontvangen. Een uitgemaakte zaak is dat immers niet. Ook vanuit andere steden in deze regio bestaat interesse. Voor ons is een voorwaarde dat we exclusiviteit behouden: we willen de enige tentoonstellingslocatie van Oost-Nederland blijven."