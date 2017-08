Een keer per week rijdt Michaëla van Leeuwen (40) vanuit haar boerderij in Cortenoever naar de kaasmakerij van Marry Reinders (61) in Wilp Achterhoek. Een aanhanger met 1.000 liter, de melkopbrengst van die ochtend, achter de auto.

Last van een melkoverschot is niet de reden dat Michaëla in mei begon met kaasmaken. Ze doet dit vooral omdat ze het ontzettend leuk vindt. En omdat het een manier is om actiever betrokken te zijn bij het boerenbedrijf van echtgenoot Jan Willem.

Vanuit het hart

De bedoeling is dat de kaasmakerij volgend jaar in z’n geheel verhuist naar Cortenoever. Boer Jan, echtgenoot van Marry, is onlangs gestopt met de koeien. Met melk van buren maakt Marry nog steeds verse zuivelproducten. Marry is blij met de samenwerking met Michaëla. ,,Kaasmaken moet vanuit het hart komen en dat is bij haar het geval. Bovendien vind ik het heel fijn dat de kaasmakerij doorgaat in deze streek. De eerste kazen van Michaëla worden hier inmiddels verkocht en onze klanten reageren er goed op. Het belangrijkste voor een lekkere kaas is dat de koeien gezond zijn. Blije koeien geven extra lekkere kaas.”

Beschermd product