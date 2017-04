College zet in op compact Eerbeeks winkelgebied

Aan weerszijden van het 'kernwinkelgebied' - dat langs de Stuijvenburchstraat en Loenenseweg loopt - komen zogeheten aanloopgebieden. Delen van de binnenstad die shoppers en toeristen naar het kloppende hart van Eerbeek moeten leiden. Dat hart moet hoofdzakelijk bestaan uit detailhandel en horeca. Het Oranje Nassauplein is een van de aanloopgebieden. Daar is momenteel behoorlijk wat detailhandel gevestigd.

In de gemeentelijke plannen is in de aanloopgebieden in principe geen ruimte voor detailhandel. De gemeente heeft 23 reacties op de conceptversie van haar visie ontvangen. Die reacties zijn voornamelijk afkomstig van ondernemers en pandeigenaren van het Oranje Nassauplein. Wethouder Luuk Tuiten: ,,Dat plein zal op basis van onze visie een verandering ondergaan waar consumentgerichte dienstverlening en woon- en zorgfuncties centraal staan. In de praktijk betekent dit dat de functie ‘detailhandel’ van het Oranje Nassauplein afgehaald wordt. Alle overige functies blijven gehandhaafd en 'wonen' en 'zorg' worden toegevoegd.''