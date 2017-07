Docu over de Berkel in première

De Berkel is een co-productie. Met Kootstra als enig Nederlands element; de rest van de tienkoppige crew - onder wie regisseuse Anna Schlottbohm - is Duits. Kootstra kwam de 'cinefiele' oosterburen op het spoor via de Filmwerkstatt Münster. ,,Ik stuurde dat op de valreep een filmpje in voor een wedstrijd van samenwerkingsverband Euregio. Tot m'n verbazing werd ik gedeeld eerste. Toen groeide bij mij het idee om een echte documentaire te maken over de Berkel. Via via kwam ik in contact met de Filmwerkstatt Münster, die wel oren had naar mijn project.''

Klokkengieterij

Kootstra en de Duitse crew trokken in september 2016 drie weken uit voor een tocht (lopend en per auto) langs de Berkel. Van de oorsprong in Billerbeck tot het einde in Zutphen. Een bezoek aan een klokkengieterij in de Duitse plaats Gescher staat Kootstra nog helder voor de geest. ,,Daar vielen we met de neus in de boter. Zes parochies hadden een klok besteld en die werden net op de dag dat wij er waren, in brons gegoten. Van elke parochie was er die dag een afgevaardigde, die het hele proces biddend, prekend en zingend volgde. Een bijzonder avontuur. Het leek wel voorbestemd... De Berkel is een bron vol bijzondere verhalen.''