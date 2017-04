Dure auto's in beslag genomen bij fraudezaak in Zutphen en Lelystad

De FIOD bevroor in december al rekeningen van Hollandsche Wind en Noordenwind. Vorige maand gebeurde dat ook met de rekeningen van direct betrokkenen, en werd eveneens beslag gelegd op vastgoed. Volgens het OM is daarmee een bedrag van zo'n 3 miljoen euro veiliggesteld. Dat zou echter nog niet de helft zijn van het totaal ingelegde bedrag; de FIOD vermoedt dat beleggers voor meer dan 8 miljoen euro zijn opgelicht.



Via de flitsende websites en brochures van Hollandsche Wind en Noordenwind werden investeerders hoge rendementen beloofd. Dat rendement werd betaald met de inleg van nieuwe beleggers, in vastgoed of windmolenparken is nooit geld gestoken. Na de beslaglegging volgden geruststellende mails van de bedrijven en een bericht op de website van Hollandsche Wind, dat er sprake zou zijn van een misverstand, en dat beleggers zich geen zorgen moesten maken. Die mededelingen werden eerder door het OM als 'onzin' bestempeld.



Terwijl de FIOD en het OM onderzoek deden naar Hollandsche Wind en Noordenwind, de rekeningen waren bevroren, en de websites van de bedrijven offline waren gegaan, stortten de fraudeverdachten zich op nieuwe beleggingsproducten als Morvan Capital en Bright Invest. De verdachten gingen zelfs zo ver, dat gedupeerde beleggers van Hollandsche Wind opnieuw benaderd werden, maar dan om geld te steken in Morvan Beheer, zo melden bronnen.