Fietsen testen bij de groothandel in Zutphen

Zowel consumenten als dealers zijn - bij voorkeur op afspraak - welkom in de showroom aan de Hekkehorst. Hier staan nagenoeg alle modellen en maten van vier fietsmerken (Victoria, Conway, Tern en i:SY) die voor een proefrit door de omgeving meegenomen kunnen worden. Wie zijn of haar keus heeft gemaakt, kan de fiets bestellen en later afhalen bij de desbetreffende dealer.

,,Er wordt bij ons niets afgerekend'', zegt Gerko Groenendijk van Hartje Benelux. ,,We zien dit experience center als een soort verlengstuk van de showroom van de fietsenzaak. Voordeel is dat we hier veel meer fietsen van onze merken kunnen tonen. Het grootste deel bestaat uit e-bikes, e-mountainbikes en e-vouwfietsen. We hebben hier in totaal zo'n honderd fietsen staan.''